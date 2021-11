Mercedes gaat niet in beroep: "Willen titel winnen op de baan"

Mercedes heeft besloten om niet in beroep te gaan tegen de diskwalificatie van Lewis Hamilton. De Britse Mercedes-coureur werd geschrapt uit de kwalificatie-uitslag nadat zijn achtervleugel illegaal werd verklaard door de FIA. Ook Max Verstappen kreeg een straf, hij heeft 50.000 euro boete.

The Team will not be appealing Lewis’ disqualification from Quali.



We want to win these World Championships on the race track. 💪 pic.twitter.com/12rD4EoDYP