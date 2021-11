Neemt Verstappen afscheid van startnummer 33? "Hoe vaak krijg je die kans"

Max Verstappen vervolgt in Brazilië zijn jacht op zijn eerste wereldtitel. De Nederlandse Red Bull-coureur komt naar Sao Paulo als WK-leider met een redelijk riante voorsprong op zijn concurrent Lewis Hamilton. De Limburger verkeert in Brazilië in ieder geval in opperbeste stemming.

Op de gebruikelijke persconferentie op de donderdag besprak Verstappen al wat hij zou gaan doen als hij wereldkampioen wordt. De kampioen mag immers met startnummer 1 rondrijden. Dat ziet Verstappen in ieder geval wel zitten: "Absoluut! Hoe vaak krijg je de kans om met nummer 1 rond te rijden! Het is ook nog eens goed voor de merchandise! Dus het is ook heel slim om dat te doen!"

Maar de Red Bull-piloot wil niet te snel op de zaakjes vooruit lopen. Hij blijft met beide voeten op de grond staan: "In vier races kan er een heleboel gebeuren. We zien er goed uit maar dingen kunnen snel veranderen. Ik zei het al na de race in Mexico, ik had al eerder een grotere voorsprong en die verdween toen binnen twee races!"