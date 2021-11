'Alle coureurs moeten in 2022 auto afstaan aan rookies in vrije training'

Al geruime tijd zoekt de Formule 1 naar een manier om rookies meer ervaring te laten op doen in de huidige wagens. Eerder kwam er al naar buiten dat men bezig is met een plan waarbij alle teams in 2022 een rookie tracktime moeten geven in een vrije training. Nu zijn er iets meer details over dit plan naar buiten gekomen.

Het is al jaren een doorn in het oog van de sport. Jonge coureurs kunnen amper ervaring op doen aangezien er een limiet zit op het aantal testkilometers in de huidige wagens. Eigenlijk hebben de rookies alleen maar een kans bij de Young Drivers Test en soms sporadisch in een vrije training.

De sport speelde al met een plan om de teams te verplichten in een aantal vrije trainingen jeugd in de auto te zetten. Het doorgaans goed ingevoerde Auto, Motor und Sport komt nu meer nieuws. Volgens AMuS moeten alle Formule 1-coureurs volgend jaar tijdens een training hun auto afstaan. De teambazen zouden het hier met elkaar over eens zijn.