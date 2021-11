Horner ziet zijn pupil Max Verstappen de grote Aryton Senna nu al inhalen

Teambaas Christian Horner ziet dat Max Verstappen deze weken uitgroeit tot een fenomeen van ongekend niveau. De Red Bulll-baas ziet hoe Max Verstappen in bepaalde opzichten de grote Ayrton Senna inmiddels voorbij streeft.

De ontlading en de vreugde in het Red Bull-kamp is inderdaad groots wanneer Max Verstappen overtuigend als eerste over de meet komt in Mexico-Stad.

"Teamprestatie"

Christian Horner prijst direct na de race zijn volledige team. "Het was een vlekkeloze prestatie van het hele team, van coureurs tot pitstops tot strategie tot betrouwbaarheid, het was echt een sterke teamprestatie. Max was vandaag weer fenomenaal, hij vond wat ruimte in de eerste bocht en ik moet zeggen dat Bottas heel eerlijk was en hem voldoende ruimte gaf, en Max maakte er het beste van en was toen in staat om de race te controleren."

De knappe koppen van Honda nemen na dit jaar afscheid van de Formule 1. Veel van de Japanners van Honda hielden het weer niet droog bij het aanzien van de prestaties van hun krachtbronnen in de bolide van Max Verstappen's Red Bull RB16B.

Senna versus Verstappen

Horner: "Het is de eerste keer dat Honda een coureur negen races in een jaar heeft laten winnen, aangezien Max op acht punten gelijk stond met Senna, dus dat is een geweldige prestatie voor hem en Honda."

Christian Horner kan dik tevreden zijn ook met de rol die tweede coureur Sergio Perez speelde, ondanks dat de Mexicaan uiteindelijk de tweede positie van Hamilton niet kon afnemen.

"Wat een weekend was het voor Checo, de eerste Mexicaan die de Grand Prix thuis leidde en als eerste op het podium eindigde, zijn derde in evenveel races, is echt speciaal. Hij heeft zijn vertrouwen in de auto gevonden en zijn prestaties worden steeds sterker, het is precies wat we van hem hoopten. De volgende is Brazilië, waar het een sprintrace is en we nog steeds geen sprintrace-weekend hebben gewonnen"

Het is nog niet gedaan

Red Bull Racing is er nog niet: Horner weet dat er in de laatste vier races nog veel kan veranderen en veel alsnog mis kan gaan.

Horner: "We hebben dit weekend gezien hoe competitief Mercedes was, vooral in de kwalificatie, dus we nemen niets als vanzelfsprekend aan. Er zijn nog 107 punten beschikbaar, het is nog een lange weg te gaan en er moet nog veel geracet worden”, besluit Horner.