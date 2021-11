Max Verstappen vergroot kans op wereldkampioenschap in Mexico: "Het ziet er goed uit!"

Red Bull Racing-coureur Max Verstappen heeft de Grand Prix van Mexico op een dominante wijze gewonnen. De Nederlander reed met een ruime vijftien seconden voorsprong op Mercedes-coureur Lewis Hamilton over de finishstreep. Het is voor Max zijn derde overwinning in Mexico.

Max Verstappen startte vanaf P3 achter de twee Mercedessen. Na een geweldige start kon de 24-jarige coureur de leiding overnemen en heeft de leiding niet meer afgegeven. De coureur met nummer 33 heeft zijn voorsprong op Lewis Hamilton in het wereldkampioenschap nog verder uitgebouwd door deze overwinning. Na de race in Mexico zei Verstappen voor de camera van de Formule 1: “De sfeer hier is ongelofelijk. Het is geweldig dat Checo zoveel fans heeft hier en dat is fijn als teamgenoot.”

“Ik had een goede lijn (bij de start red.) en ging van de derde naar de eerste plaats. Zo kon ik me gewoon concentreren op mijn race. Het is nog een lange weg te gaan, maar het ziet er goed uit. Het kan nog steeds snel omslaan. We zullen het zien in Brazilië, maar het kan zomaar klaar zijn.”

De teamgenoot van Verstappen, Sergio Perez, pakte de derde plek namens Red Bull. Het team staat nog wel één punt achter op Mercedes in het constructeurskampioenschap.