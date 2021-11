Haug waarschuwt Verstappen: "Finale is zeker geen walk in the park"

Nog vijf races en dan zit het huidige Formule 1-seizoen erop. De strijd om de wereldtitel is echter nog in volle gang. Zowel Max Verstappen als Lewis Hamilton kunnen nog met de titel aan de haal gaan. Langzamerhand beginnen de voorspellingen van de kenners dan ook toe te nemen.

Ook voormalig Mercedes-kopstuk Norbert Haug durft wel in zijn glazen bol te kijken. De Duitser spreekt zich uit bij Sportbuzzer: "Een uitvalbeurt van Verstappen en een overwinning van Hamilton zou betekenen dat Lewis zijn twaalf punten achterstand omzet in een dertien punten voorsprong."

De ervaren Haug waarschuwt Verstappen, het spelletje is immers nog lang niet gespeeld. Het voormalig kopstuk spreekt: "Ik wil geen voorspelling doen over de uitkomst van de race maar de finale is zeer zeker geen walk in the park voor Verstappen. Je kan een wereldkampioenschap winnen of verliezen op één puntje. Hamilton overkwam dat in 2007 en 2008. Niki Lauda won zelfs maar op een half puntje in 1984!"