Jeremy Clarkson helemaal klaar met Hamilton: "Toen besloot hij woke te worden"

Lewis Hamilton is al sinds jaar en dag één van de toppers in de Formule 1. Toch is de populariteit van de record brekende Brit de afgelopen jaren sterk afgenomen. Ook zijn landgenoot Jeremy Clarkson is helemaal klaar met het gedrag van de Mercedes-coureur.

De voormalig Top Gear-presentator is Hamilton helemaal zat. Hij spuwt zijn gal over zijn landgenoot in zijn column voor The Sun. Clarkson is fel: "Toen hij het podium betrad was hij fris, getalenteerd en normaal. Iedereen hield van hem. Maar toen besloot hij om woke te worden en zwaar politiek correct."

Echte wereld

Clarkson is ook helemaal klaar met alle boodschappen die Hamilton de wereld in slingert. De presentator annex boer spreekt zich uit: "Na de moord op George Floyd liet hij zijn Mercedes zwart spuiten. Hij vertelt iedereen hoe groen hij nu is sinds hij zijn vliegtuig heeft verkocht en roept iedereen op om vegetariër te worden. Dit werkt misschien goed op social media maar in de echte wereld met mensen werkt dit dus niet."

Verstappen

De presentator trekt zijn conclusies. Het valt hem op dat men een nieuwe held heeft gevonden: "De mensen zijn dol op Max Verstappen maar hebben heftig afstand genomen van Lewis. Het probleem is dat Lewis een ander persoon is geworden."