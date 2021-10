Video: Verstappen toont zich ware autoverkoper

Vorige week moesten de coureurs van Red Bull en AlphaTauri opdraven voor een gebruikelijk PR-item op COTA. De heren coureurs moesten een paar fotootjes nemen met een paar gloednieuwe Honda's en Honda-bons Yamamoto. Max Verstappen was wel heel enthousiast.

A first look at the NSX Type-S ❤️‍🔥 "So we all get one, right?" @Max33Verstappen 😂 #PoweredByHonda pic.twitter.com/BnOyxzGgjb