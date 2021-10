Wolff sluit zich zoveel mogelijk af van het nieuws: "Kan het lezen bij de kapper of de lunch"

De ferme titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton is wereldwijd voer voor gesprek. De meningen en opinies vliegen je elke dag om de oren. Mercedes-teambaas Toto Wolff wordt soms helemaal gek van alle meningen en geruchten, de Oostenrijker doet dan ook zijn best om zijn gedachten te verzetten.

Toch is Wolff niet tegen alle meningen, artikelen en geruchten. Tegenover Sky spreekt de Oostenrijkse teambaas zich uit: "Het is belangrijk dat we de fans en de media hebben. Maar eigenlijk is het achtergrondgeluid. Je kan het lezen tijdens je middagboterham of in de kappersstoel. Als het puntje bij paaltje komt moet je je kunnen concentreren op wat er in het bedrijf gebeurt."

Wolff kan dan ook heel erg genieten van zijn werk. Het is elke dag weer een feestje voor de invloedrijke Oostenrijker. Wolff: "Tijdens een seizoen win je ongeveer twee seconden performance. Dit zijn de kleine overwinningen die je boekt. Om dat te ontdekken, dat is enorm leuk."