Verstappen benadrukt goede relatie met Hamilton: "Maar we gaan vanavond niet uit eten"

Max Verstappen en Lewis Hamilton kwamen elkaar dit seizoen al regelmatig tegen op de baan. De twee titelrivalen raakten elkaar meer dan eens maar toch blijft er wederzijds respect bestaan. De twee haten elkaar dan ook niet en kunnen nog door één deur.

Verstappen is dan ook van mening dat alles tussen de twee koek en ei is. Hij koestert geen wrok jegens Hamilton. Tegenover The Gentleman's Journal gaat hij in op zijn relatie met Hamilton: "Die is goed. Ik bedoel, we gaan met elkaar om zoals concurrenten dat doen. We gaan vanavond niet met elkaar uit eten maar dat is prima."

Alhoewel de twee elkaar in Silverstone en Monza raakten is er geen haat. Verstappen benadrukt dat nog maar eventjes heel duidelijk: "Je hebt die competitieve spirit en we proberen elkaar altijd op de baan te verslaan. Maar we proberen elkaar naast de baan ook te respecteren. Tot nu toe zijn er wat spannende momenten geweest maar over het algemeen gaat het goed."