Wolff is een goede verliezer: "Ze verdienden om te winnen"

In Austin deed Mercedes dappere pogingen om Red Bull te verslaan maar ze moesten de witte vlag hijsen. Lewis Hamilton kwam heel dichtbij maar Max Verstappen bleek een onverslaanbare troef in Texas. Mercedes toonde zich achteraf sportief en gaf alle credits aan de rivaal.

Mercedes-teambaas Toto Wolff verscheen na afloop van de interessante race voor de camera's van Sky Sports. Hij heeft zich vermaakt: "Ik denk dat het een interessant strategisch spelletje was en ook werd er fantastisch geracet. Op het einde dachten we er te kunnen komen. Het moment dat je dichtbij een auto komt is moeilijk. Ze gingen voor een enorm agressieve stop en dat was dapper."

Undercut

Maar toch is de overwinning van Verstappen volgens Wolff compleet het juiste resultaat. De Oostenrijker spreekt: "Ze verdienden het om te winnen. De auto was niet snel genoeg op de medium. We hebben het over een undercut gehad maar rondje 11 of 12 te vroeg. We hadden niet verwacht dat de harde band het vol zou houden."

Mexico

De volgende afspraak is in Mexico, een plek waar Red Bull normaliter erg sterk is. Wolff: "Mexico is traditioneel moeilijk voor ons maar dit seizoen kan alles veranderen. We bekijken het race voor race. Ik denk dat we hard hebben gevochten met Ferrari in 2019 en 2018 en we wonnen zeven keer op rij."