Nieuwe sportieve regels uitgesteld tot 2023

Aankomend seizoen ziet de Formule 1 er compleet anders uit. Er worden geheel nieuwe technische regels ingevoerd. In eerst instantie was het ook het idee om ook gelijk nieuwe sportieve regels in te voeren. Deze worden echter een jaartje uitgesteld.

Het uitstellen van de nieuwe sportieve regels heeft een zeer simpele reden. Het wordt namelijk gedaan om de tien teams de volle concentratie te geven op de aankomende nieuwe technische regels. Race director Michael Masi verklaart tegenover de internationale media hoe ze tot deze keuze zijn gekomen: "Het is een beslissing genomen met alle teams. Ik weet dat ze een hoop werk voor de boeg hebben en een aantal teams is bij mij gekomen."

Onder de uitgestelde nieuwe sportieve regels kunnen natuurlijk meerdere dingen vallen. Denk dat bijvoorbeeld aan het inkorten van een raceweekend van vier naar drie dagen. Dat zou betekenen dat de mediadag op donderdag zal vervallen.