Rosberg vergelijkt Schumacher en Hamilton: "Puur op talent de allerbeste ooit"

Lewis Hamilton evenaarde vorig jaar met zijn zevende wereldtitel Michael Schumacher. Beide legendes staan nu bovenaan de lijst van coureurs met de meeste titels allertijden. Één coureur was de teamgenoot van beide sterren. Nico Rosberg had bij Mercedes eerst Schumacher naast zich en daarna Hamilton.

Rosberg werd zelf wereldkampioen in 2016 en kapte er toen direct mee. Hij weet hoe het is om te rijden naast zowel Schumacher als Hamilton. De Duitser wist beide legendes een aantal keer te verslaan, hij was zelfs vaak sneller dan Schumacher bij Mercedes.

Perfecte plaatje

In gesprek met de Duitse tak van Sky vergelijkt hij Schumacher en Hamilton met elkaar: "Michael was gewoon zo compleet als coureur. Hij was het perfecte plaatje. Hij wist het hele team te motiveren en ervoor te zorgen dat iedereen achter hem stond. Hij kende iedereen bij naam en nodigde je bij hem thuis uit voor een fietstochtje ofzo. Lewis is daarentegen gewoon een extreem natuurtalent. Puur op talent is hij waarschijnlijk gewoon de allerbeste ooit. Daar bouwt hij op zijn instinct is fenomenaal."

Testen

Daarnaast ziet Rosberg nog een groot verschil tussen Schumacher en Hamilton. Het is een bijzondere: "Lewis haat testen, hij houdt er niet van. Michael maakte het liefst elke dag testkilometers, zelfs al zevenvoudig wereldkampioen. Hij wist dat je altijd iets kan bijleren. Het harde werken, de passie, daar zit echt een groot verschil. Maar ook in het mentale spelletje."