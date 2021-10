Organisatie Australische Grand Prix heeft alle vertrouwen in doorgaan race 2022

Ook dit jaar kon de Australische Grand Prix helaas geen doorgang vinden. De coronasituatie op het eiland zorgde ervoor dat het Formule 1-circus niet naar Albert Park in Melbourne kon afreizen. In 2022 hoopt de organisatie erop dat de snelle bolides wel naar de stad kunnen komen.

Ze weten het eigenlijk al zeker in Australië: In 2022 komt de Formule 1 terug. De race was voorheen altijd de seizoensopener maar zal dat volgende jaar niet zijn. Toch gaan ze ervan uit dat het circus komt. Organisator Andrew Westacott laat in gesprek met Motorsport.com weten vertrouwen te hebben: "De Australische Grand Prix maakt in 2022 zijn langverwachte comeback op Albert Park."

Westacott ziet geen problemen: "Melbourne is ook nog eens onderdeel van de voorlopige Formule 1-kalender." Als de Formule 1 daadwerkelijk terugkeert op Albert Park zal hen iets opvallen. De baan is namelijk op enkele punten aangepakt. De meest in het oog springende verandering is het vervangen van de chicane in bocht 9/10. Deze bochtencombinatie is nu een doordraaier. Ook bochten 3,6, 13 en 15 zijn aangepakt. Alles om het inhalen te bevorderen.