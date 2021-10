Webber ziet Hamilton falen: "Dat was niet typisch Lewis"

Het huidig Formule 1-seizoen begint langzamerhand ten einde te komen. Het lijkt erop dat de slotraces voor een bloedstollende apotheose gaan zorgen. Lewis Hamilton en Max Verstappen zijn in een mega close duel verwikkeld om de wereldtitel. Hamilton kent de situatie inmiddels maar maakt steeds meer foutjes.

Al het hele seizoen doet Hamilton dingen die voor zijn doen niet normaal zijn. De Brit staat tweede in het kampioenschap en heeft de volle concentratie nodig om met de wereldtitel naar huis te gaan. Maar in Rusland, Imola, Silverstone, Hongarije en Italië maakte Hamilton foutjes of was hij betrokken bij incidenten.

Het valt ook kenners op dat er iets aan de hand moet zijn. Oud-coureur Mark Webber ziet de Brit soms blunderen. De Australiër spreekt zijn zorgen uit bij Channel 4: "Lewis reed rechtdoor in Bakoe en arriveerde in Boedapest als enige op de grid op inters terwijl iedereen naar slicks wisselden. Als we kijken naar hoe hij die foutjes maakt, dan was dat niet typisch Lewis."