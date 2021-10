Allison wil niet meegaan in Mercedes-dominantie: "Lastig om Turkije als maatstaf te gebruiken"

Mercedes was in Turkije overduidelijk de snelste van het veld. Sommigen maken zich nu zorgen dat dit nog wel eens beslissend kan worden voor de titelstrijd. Als de zilverpijlen immers overal zo snel zijn wordt het voor Red Bull wel heel lastig om ze bij te benen. Bij Mercedes denken ze er echter ietsje anders over.

In een video op het YouTube-kanaal van het team bespreekt Mercedes-kopstuk James Allison het Turkse weekend. Alhoewel hij ook wel zag dat zijn team snel was tempert hij toch de verwachtingen: "Ik denk dat het lastig is om Turkije als een soort maatstaf te gebruiken voor wat we de rest van het seizoen kunnen verwachten. Het was een erg sterk weekend. Maar het is een ongebruikelijke plek, het is een ongebruikelijk soort asfalt."

Allison is dan ook van mening dat Mercedes helemaal niet aan het overheersen is: "Ik denk dat we over het algemeen in de schaduw hebben gereden op de plekken waar we de snelste auto waren, het is meer het opgooien van een muntje dan een garantie. Ik denk dat dat betekent dat we ten minste meedoen aan het gevecht. We genieten van de jacht op de titel."