Binotto gaat meer races overslaan: "Waarschijnlijk Brazilië en Mexico"

Het is misschien niet iedereen opgevallen maar Ferrari moest het in Turkije doen zonder teambaas Mattia Binotto. De gekrulde teambaas ontbrak niet vanwege gezond of iets dergelijks maar werkte simpelweg vanuit thuisfront Maranello. De wereld zal er maar aan moeten wennen want het is zeker niet de laatste keer dat hij dat gaat doen.

Op Istanbul Park moest Ferrari het stellen zonder Binotto en nam sportief directeur Laurent Mekies de honneurs waar. Binotto meldde zich overigens nog wel via de digitale manier om zich met het team te bemoeien. Tegenover Motorsport.com vertelt hij over zijn afwezigheid: "Dit was altijd al een van de races waar ik thuis wilde blijven. De kalender is enkele keren veranderd dus ik heb mijn plannen aangepast. Maar Turkije was er een van."

Brazilië en Mexico

De Turkse Grand Prix is dan ook niet de laatste race die Binotto overslaat. Hij heeft al in zijn hoofd wanneer hij in Italië blijft hangen: "Ik ben van plan om voor het einde van het seizoen nog twee races over te slaan. Op dit moment zijn dat waarschijnlijk Brazilië en Mexico."

Kritische fase

Het thuisblijven van de teambaas heeft een simpele reden. Er is namelijk veel meer om leiding over te geven dan alleen de mensen op het circuit: "Er is in Maranello veel te doen. Het hele team ,zowel rond het chassis als de power unit, en de organisatie moet aangestuurd worden. Op bevindt de ontwikkeling voor 2022 zich in een kritische fase waarin er minder en minder tijd is."

Focus

Het betekent overigens niet dat Binotto zich helemaal niet bezighoudt met wat het team op het circuit uitspookt. Vanuit de fabriek kan de teambaas zich er simpel mee bemoeien: "Op de manier hoe ik het raceweekend manage, kan ik op donderdag en vrijdag op kantoor meer gefocust zijn op wat er in Maranello gebeurt. Op zaterdag en zondag ligt de focus volledig op het raceweekend."