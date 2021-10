Race tegen de klok voor Miami? Laatste werkzaamheden 45 dagen voor GP klaar

Aankomend seizoen zijn er twee Grands Prix in de Verenigde Staten. In mei zal de Formule 1 voor het eerst neerstrijken in Miami om daar rondom het Hard Rock Stadium te gaan racen. In de stad in Florida lijken ze er in ieder geval zin in te hebben maar er moet nog wel het een en ander gebeuren.

In mei is het dus zover, de snelle bolides zullen dan hun rondes rijden op het Miami International Autodrome. Het lijkt nog ver weg maar in realiteit hebben ze in Florida nog maar een handvol maanden om alles voor de bakker te krijgen.

Niet makkelijk

Organisator Tom Garfinkel heeft er in ieder geval alle vertrouwen in. Tegenover Auto, Motor und Sport geeft hij een update over hoever ze zijn met de bouw: "We begonnen in mei en de werkzaamheden zijn in volle gang. Het bouwen van een racebaan is niet zo banaal als het klinkt. Er is een heleboel voorbereidingswerk nodig zoals de ondergrond van de baan en het aanleggen van het drainage systeem. Maar we lopen op schema. De laatste laag asfalt wordt 45 dagen voor de race gelegd."

Cultuur

Het binnen hengelen van de race had wel wat voeten in de aarde. Het hing immers al lang in de lucht maar er was de nodige tegenstand tegen de komst. Toch staan volgens Garfinkel inmiddels alle neuzen in dezelfde richting: "Mensen zijn enorm enthousiast. We hebben de tijd gehad om ze voor te bereiden. En er is een autosportcultuur in deze stad. We hebben Indycar-races gehad in deze stad. Veel coureurs zoals Juan Pablo Montoya en Emerson Fittipaldi wonen hier."