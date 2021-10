Wolff sluit vijfde motor voor Hamilton niet uit: "Kijken er naar in de komende races"

In Turkije moest Lewis Hamilton er toch aan geloven, de Brit wisselde van motor en kreeg een gridstraf. Het was Hamiltons vierde motor en bij Mercedes hoopt men dat er geen vijfde aan moet komen. Teamgenoot Valtteri Bottas ondervond dat lot immers wel.

Het blijkt nu ook dat de motorwissel van afgelopen weekend geen luxeprobleem was. In gesprek met Sky Sports geeft teambaas Toto Wolff tekst en uitleg: "We moesten het wel doen. We zagen wat data van de verbrandingsmotor en dat zag er niet veelbelovend uit. Een probleem is een moordenaar voor het kampioenschap."

Wolff weet nog niet zeker of deze motor Hamiltons laatste van het seizoen is. Een extra wissel en dus een extra straf is dus nog steeds mogelijk. Wolff: "Deze houdt het misschien vol tot het einde van het seizoen maar er komt misschien een tijd dat we zeggen dat het het waard is om een nieuwe te pakken omdat de oude gevaar loopt. We moeten daar naar kijken in de aankomende races."