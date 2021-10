Masi zag geen aanleiding voor straffen na Perez-Hamilton duel

Sergio Perez liet in Turkije zien wat hij waard is. De ervaren Mexicaanse Red Bull-coureur vocht een prachtig duel uit met Lewis Hamilton en kwam als winnaar uit de bus. Het gevecht was kiezelhard en de heren lieten elkaar weinig ruimte. Perez kwam als winnaar uit de bus.

Bochten lang bestreden Perez en Hamilton elkaar wiel-aan-wiel. Hamilton probeerde de Mexicaan in te halen maar Perez had er geen zin om de kopman van de concurrent er langs te laten. Bij het ingaan van de laatste bocht liet Hamilton Perez weinig ruimte waardoor Perez op een haar na het paaltje bij de ingang van de pits miste. Hij was dus eigenlijk langs de verkeerde kant van het paaltje gereden maar en kwam geen actie vanuit de wedstrijdleiding

Hard racen

Dan mag volgens het regelboekje eigenlijk niet maar Perez kreeg geen straf. In gesprek met Motorsport.com kijkt race director Michael Masi naar de situatie: "Ik heb er absoluut naar gekeken. Maar volgens onze regels staat er dat je alleen links moet houden bij het paaltje als je naar binnen wilt. Dus er was niets aan de hand. Het was goed, hard racen tussen die twee."

Geen vragen

Opvallend genoeg kreeg Masi na het incidentje geen teams op zijn nek. Het viel de Australiër ook op: "Grappig genoeg stelden geen van de teams een vraag, zowel Red Bull als Mercedes niet. Een goed hard gevecht, lekker verder gaan."