Vettel bang voor toekomst F1 bij te weinig groene ontwikkelingen: "Dan verdwijnt de Formule 1"

Lewis Hamilton heeft de afgelopen jaren een metgezel gevonden binnen de sport in zijn strijd voor een beter milieu en duurzaamheid. Sebastian Vettel zet zich tegenwoordig ook veelvuldig in voor een groenere wereld. De coureur van het groengekleurde Aston Martin vindt dat de Formule 1 nog wel het een en ander moet doen op dit gebied.

De Formule 1 is al hard bezig met het ontwikkelen van nieuwe motorregelementen. Volgens Vettel is de huidige motorformule nutteloos omdat deze mogelijk over een aantal jaar niet meer te koop zijn voor gloednieuwe straatauto's. De Duitse viervoudig wereldkampioen is van mening dat er heel snel iets moet gebeuren.

Verdwijnen

In gesprek met Motorsport.com doet hij zijn zeer serieuze uitspraken: "Ik denk dat er bepaalde zaken zijn waar men over praat voor de toekomstige regelementen die voor relevante verandering kunnen zorgen. Ik denk dat het goed is voor de Formule 1 want het is ook van vitaal belang. Als dat niet komt ben ik niet zo optimistisch. Dan denk ik dat de Formule 1 gaat verdwijnen, mogelijk nog terecht ook."

Biologisch afval

De Formule 1 wil in ieder geval overstappen naar een schone brandstof. De sport kijkt momenteel naar een brandstof die in het laboratorium wordt ontwikkeld, deze brandstof wordt dan van biologisch afval gemaakt. Wanneer deze zal worden gebruikt is nog niet bekend.

Synthetisch

Vettel staat achter schone brandstoffen maar ziet het graag net ietsje anders: "Ik ben geen brandstof-specialist maar ik ben meer fan van synthetische brandstoffen dan biobrandstof. Met laatstgenoemde moet je je carbon ergens anders vandaan halen en daar kunnen problemen bij komen kijken."