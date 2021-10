Red Bull heeft pitstop-kampioenschap zo goed als binnen

Red Bull Racing is op twee punten hard aan het vechten voor de wereldtitel. Ze maken als team nog kans op het constructeurskampioenschap en Max Verstappen gaat trots aan de leiding van het wereldkampioenschap. Maar in een ander klassement lijkt alles al kat in het bakkie.

Red Bull liet zich afgelopen weekend namelijk weer eens zien bij de pitstops. De stop van Verstappen was met 2,1 seconden de snelste van dag. Ook de pitstop van Sergio Perez was een lekker snelle, in 2,56 bevonden zich nieuwe inters onder zijn auto. Het team gaat nu met een enorme voorsprong aan de leiding in de strijd om de DHL Fastest Pitstop prijs.

Het was de afgelopen weken wel anders. Het team van Max Verstappen ondervond namelijk veel hinder aan de nieuwe pitstopregels. De Oostenrijkse formatie was ineens aan het hannesen met de bandenwissels. In Turkije nemen ze dus sportieve wraak en weet de concurrentie weer dat de Red Bull-formatie ook hier niet is uitgespeeld.