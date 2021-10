Gestrafte Gasly weet niet waar hij heen moest: "Was duidelijk geen ruimte"

Gelijk in bocht 1 van de eerste ronde was het al raak voor Pierre Gasly en Fernando Alonso. Gasly raakte de Spanjaard en werd door de stewards al schuldige aangewezen. Hij kreeg een vijf seconden straf maar is zelf van mening dat hij ingesloten zat, toch is hij niet boos op de stewards.

Na afloop van de race verscheen de Franse AlphaTauri-coureur voor de internationale pers. Tegenover RaceFans sprak hij zich uit: "Er was een contactmoment. Ik heb de beelden nog niet gezien. Het was krap voor mij, Sergio zat aan de binnenkant en Fernando zat aan de buitenkant. Dus er was duidelijk weinig ruimte."

Gelijk na de touche riep hij over de boordradio dat hij gesandwiched werd. Na de race staat hij daar nog steeds achter: "Om eerlijk te zijn, ik weet niet waar ik anders heen moest gaan. Het is een tricky beslissing. Het is bocht 1 en natuurlijk is er een grote kans dat er iets begint." Toch was het geen slechte race voor Gasly, hij finishte als zesde en pakte weer dikke punten.