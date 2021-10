Schumacher ondanks touche met Alonso toch blij: "Wisten dat het zwaar ging worden"

Mick Schumacher was de grote verrassing van de kwalificatie maar kwam een dag later weer terug op aarde. Na een touche met Fernando Alonso viel hij weer terug naar achter en uiteindelijk kwam de Haas-coureur als negentiende over de streep. Teleurgesteld was hij echter niet.

Na afloop verscheen de jonge Duitser voor de camera's van de internationale pers om zijn dag te reflecteren. Schumacher: "We wisten dat het zwaar ging worden en ik denk dat omdat er geen echte chaos was het resultaat realistisch was. Maar goed, we hebben weer veel geleerd over hoe het is om competitief te zijn bij de start. Nu moeten we analyseren hoe we het beter kunnen doen."

Achteraf gezien is Schumacher toch happy. Hij laat het koppie niet hangen: "Overall was het een goed weekend. Er is geen reden om verdrietig te zijn omdat ik niet vecht om het wereldkampioenschap. Dus een goed weekend en alles wat slecht is laat ik achter me en gebruik ik als een leermoment."