Pijnlijke vraag voor Valtteri Bottas: "Nee, ik ben niet gevraagd om in te houden voor Lewis"

Het valt niet mee om de teamgenoot te zijn van Lewis Hamilton. Zo kreeg Bottas van journalisten in Turkije de vraag in hoeverre hij bewust van het gas gegaan was ten faveure van Mercedes-kopman Lewis Hamilton tijdens het laatste deel van de kwalificatie.

De Finse Bottas vertelt: "Nee, ik ben niet gevraagd om vaart te minderen en ik ging er absoluut voor. Ik begon wat te worstelen met de voorkant in de laatste sector, dus daardoor had ik gewoon wat onderstuur in bochten 12 en 14 dus daar kon ik voelen dat ik er wat tijd verloor. Waarschijnlijk heb ik de banden wat eerder opgebruikt tijdens die ronde. Dus, ik ging er volop voor, sowieso."

Bottas zou graag zijn eerste Grand Prix-overwinning van 2021 in de wacht slepen door Max Verstappen achter zich te houden tijdens de Turkse Grand Prix. De Finse coureur staat op de eerste startrij met Verstappen vanwege een gridstraf voor Hamilton. Bottas wist vorig jaar in Rusland voor het laatst een Grand Prix op zijn naam te schrijven. De Grand Prix in Portimão, Portugal van begin dit seizoen was de laatste Grand Prix waarin Bottas een snelste tijd noteerde tijdens de kwalificatie.