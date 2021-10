Hamilton pakt weer eens pole: "Team heeft goed werk geleverd"

Lewis Hamilton flikte het weer in Turkije. De Britse recordbreker was de snelste in de kwalificatie maar zal niet vooraan starten, hij heeft immers een tien plaatsen motorstraf. Desalniettemin was de Mercedes-piloot achteraf zeer in zijn nopjes met zijn snelle zaterdagmiddag.

Nadat hij uit zijn zwarte bolide was gestapt verscheen hij voor de camera van de organisatie. Hij verkeerde in jubelstemming: "Fantastisch om terug te zijn in Turkije. Het circuit is absoluut heel erg vet. Het team heeft ook heel goed werk geleverd door ons op het juiste moment naar buiten te sturen."

Hamilton realiseert zich dat de dag van morgen een zware gaat worden. Hij zal immers in de buik van het middenveld starten. De Brit is zich ervan bewust: "We gaan zien wat we morgen kunnen doen met de 10 plaatsen penalty. Ik hoop dat we de fans een spannende race kunnen voorschotelen." Zijn teammaat Valtteri Bottas zal vanaf de eerste plek starten, vlak voor concurrent Max Verstappen.