Wolff over Hamilton en Russell: "Tovenaar en tovenaarsleerling"

Volgend seizoen zal Lewis Hamilton moeten wennen aan een nieuwe teamgenoot bij Mercedes. Het team vervangt Valtteri Bottas met George Russell en men verwacht dat Russell ietsje meer tegenstand gaat bieden dan Bottas. Teambaas Toto Wolff maakt zich echter helemaal geen zorgen.

Toen Nico Rosberg het team na 2016 verliet was er de mogelijkheid om toenmalig talent Pascal Wehrlein een kans te geven. Uit angst voor een nieuwe explosieve situatie ging dat toen niet door. Met de clash tussen Rosberg en Hamilton in het achterhoofd had Mercedes daar niet zoveel zin in.

Tovenaar

Nu is echter alles anders. In gesprek met Motorsport.com spreekt Wolff zich uit: "Ik denk dat we al team dat nu veel beter kunnen managen. Daarnaast zal de dynamiek tussen George en Lewis nu heel anders zijn. We hebben straks de tovenaar en de tovenaarsleerling! Volgens mij is het heel duidelijk hoe de rollen zijn verdeeld. Mochten er toch hobbels zijn, dan zorg ik ervoor dat die gladgestreken zijn."

Vechten

Wolff is nu ook een ander persoon dan in 2016, hij gaat nu compleet anders om met de situaties: "We hebben altijd toegestaan dat er wordt gevochten en er competitie is tussen de rijders. In 2016 hebben we dat niet in goede banen geleid. Ik moet daarvoor naar mijzelf kijken. Maar ik was toen nog vrij onervaren. Dat is een verschil met hoe het nu is."