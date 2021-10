“Maakt de Formule 1 zich schuldig aan sportswashing in Qatar?“

Donderdag maakte de Formule 1 bekend dat ze in november naar Qatar trekken voor een Grand Prix. Daarnaast maakte de sport ook bekend dat er vanaf 2023 voor tien jaarlang een contract met het land is getekend. Dat kwam ze op veel kritiek te staan, Qatar is namelijk niet het land dat heel erg goed is met mensenrechten.

Al snel kwam de beschuldigingen van 'sportswashing' om de hoek kijken. Sportswashing betekent dat overheden een groot sportevenement gebruiken om hun ,vaak slechte, imago een beetje op te poesten voor de buitenwereld. Qatar staat nu eenmaal niet bekend als een land met supersterke mensenrechten.

WK Voetbal

Het emiraat kreeg veel kritiek nadat naar buiten kwam onder welke omstandigheden gastarbeiders die aan stadions voor het WK voetbal werken moeten leven. Dat zijn geen mooie omstandigheden en sindsdien bevindt het land zich in middenin een storm.

Campagne

Daarnaast rijmt het feit dat de Formule 1 naar Qatar en Saoedi-Arabië trekt niet geheel met de hele 'We Race as One'-campagne van de sport. Ook wereldkampioen Lewis Hamilton zet zich al geruime tijd in voor gelijkheid binnen en buiten de sport, de vraag is dan ook of hij op dit punt iets gaat zeggen.

Reactie Formule 1

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International kwam dan ook al snel met kritiek op de Formule 1. Daarop zag de sport zich genoodzaakt om met een reactie te komen op de kritiek. Volgens de BBC meldden ze het volgende: "Sporten als de Formule 1 hebben een unieke positie als het gaat om grenzen overgaan en om landen en gemeenschappen samenbrengen om hun passie te delen over indrukwekkende competitie."

Daar voegen ze nog iets belangrijks aan toe: "We nemen onze verantwoordelijkheden bij mensenrechten heel serieus. We hebben hoge ethische standaarden voor onze samenwerkingspartijen."