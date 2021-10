Red Bull verliest veel tijd door nieuwe pitstopregels

Sinds de Belgische Grand Prix zijn er nieuwe regels omtrent de pitstops. Red Bull Racing was voorheen heer en meester op het gebied van de bandenwissels maar sinds de nieuwe regelgeving lijkt alles anders te zijn. De Oostenrijkse formatie laat regelmatig steekjes vallen en is het grootste slachtoffer van de regels.

In Rusland ging het mis bij Sergio Perez bij de stops, de Mexicaan stond behoorlijk lang stil en zag kostbare tijd wegtikken. In Monza overkwam Max Verstappen hetzelfde en hij verloor zelfs nog meer tijd dan Perez. Voor de nieuwe regels was Red Bulls snelste stop 1.88 seconden maar nu zijn ze niet sneller geweest dan 2.15 seconden.

Uit cijfers van The Race blijkt dat Red Bull sinds de nieuwe regels daadwerkelijk heel veel is verloren. Het blijkt namelijk dat de gemiddelde pitstop voor België 2.58 seconden duurde bij Red Bull. Sinds de nieuwe regels doet het team er gemiddeld 4.56 seconden over. Daarbij moet wel worden gezegd dat dit inclusief de mislukte stops is maar dat neemt niet weg dat het een enorm verschil is.