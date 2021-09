Horner over rest van het seizoen: "Fiftyfifty als je het hebt over circuits"

De titelstrijd tussen Red Bull Racing en Mercedes kent geen echte favoriet. Zowel teams als coureurs zijn gewaagd aan elkaar en met nog een handvol races op de kalender begint de spanning steeds meer toe te nemen. Bij Red Bull doe ze er in ieder geval alles aan om niet in de favorietenrol te kruipen.

Red Bull-teambaas Christian Horner zet zijn team in ieder geval niet in de favorietenrol. De teambaas van Max Verstappen vindt dat dat op basis van de kalender niet te zeggen valt. In gesprek met Motorsport.com gaat hij erop in: "Ik denk dat er geen circuits waar het zo duidelijk is als in Rusland en Monza. Mercedes zal sterk zijn in Turkije want daar wonnen ze vorig jaar. Dan gaan we naar Austin, daar zullen we dichtbij zitten. In Brazilië en Mexico zijn we altijd sterk geweest. We weten nog niets over Qatar en Jeddah en dan komt Abu Dhabi al."

Op basis van deze bevindingen durft Horner dan ook geen uitspraken te doen. Hij wil zijn eigen team of Mercedes niet als de favoriet aanwijzen. Horner: "Je kan zeggen dat het in de overgebleven races fiftyfifty is als je het hebt over welk circuit beter bij wie past."