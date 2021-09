Hamilton baalt als een stekker: "Dit verwacht je niet van een wereldkampioen!"

Lewis Hamilton had alles behalve een topmiddag in Sotsji. De regerend wereldkampioen raakte de pitmuur toen hij binnen kwam om de softs onder zijn auto te schroeven. Tot overmaat van ramp kwam hij ook nog eens niet verder dan de vierde plaats.

Hij kreeg zijn banden niet werkende en zijn stop om banden te wisselen was ook nog eens een hopeloze eindeloze bedoeling. Dat kwam nu dus niet door een fout van zijn crew maar door het feit dat hijzelf de muur knuffelden.

Zelfkritisch

Na afloop verscheen hij enorm teleurgesteld en zelfkritisch voor de camera's van Sky Sports: "Nee, het was een fout van mijzelf. Uiteindelijk ben ik zwaar teleurgesteld in mijzelf. Tot dat moment zat ik echt in de zone en het spijt me zeer voor het team hier en ook voor de mensen op de fabriek. Dit is niet wat je verwacht van een wereldkampioen."

Zeldzaam

Toch wil de Brit zijn rug rechten en het een dag later goed maken: "Maar het is wat het is en ik ga morgen mijn best doen om mijn fout goed te maken. Het was echt verschrikkelijk op het einde. Er was heel weinig grip en ik verloor temperatuur aan het einde. Ik raakte de muur twee keer! Echt iets heel zeldzaams voor mij."

Bang voor de concurrentie

Hamilton vreest de concurrentie, iedereen voor hem was immers ook bloedsnel. Hij zucht voor de camera's: "De jongens vooraan hebben een goede pace en het gaat zeker niet makkelijk worden morgen. Ik ga een schietgebedje doen en hopen dat de auto gefixed is voor morgen en dat alles dan weer oke is."