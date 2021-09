Verstappen: "Dit had geen zin, dus alle focus op morgen"

Een vierde motorwissel voor Max Verstappen zorgt ervoor dat de Nederlander morgen de Grand Prix van Rusland achteraan zal beginnen. Het is ook mogelijk dat hij vanuit de pitstraat zal starten, maar dat zal later duidelijk worden.

De feiten zijn dat de Red Bull-coureur twee rondjes reed in de kwalificatie en daarmee de brui eraan gaf door geen tijd te zetten. Hiermee voldoet de Nederlander aan de reglementen en kan hij deelnemen aan de race in Sotsji. Hoewel de omstandigheden uitermate geschikt waren voor Verstappen, is hij tevreden met de beslissing.

Bij Ziggo Sport zei Verstappen tegen Jack Plooij: "Het heeft geen zijn om die kwalificatie te rijden, dus dan kan je maar beter alles sparen."

"Ik heb zelf natuurlijk ook een rondje gereden en het voelde allemaal goed aan. Er zitten wel wat hobbels in de baan, maar het was prima om te rijden."

Hulp van Perez

Zijn nieuwe teamgenoot van dit jaar Sergio Perez kwalificeerde ook niet al te best, slechts negende. Veel hulp in de titelstrijd zal de Mexicaan niet kunnen bieden, maar Verstappen zegt ook vooral naar zichzelf te kijken: "Het plan voor morgen? Naar voren!"

"Ik moet gewoon morgen van mezelf uitgaan en mensen proberen in te halen, en dan zoveel mogelijk punten scoren. Ik maak mij er niet zo druk om, we zien het vanzelf wel."