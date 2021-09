Leclerc over Verstappen en Hamilton: "Vechten met Max is leuk omdat het op de limiet is"

Charles Leclerc weet als geen ander hoe lastig het is om tegen Max Verstappen te strijden. De Monegask vocht regelmatig met de Limburger in de karts en ook in de Formule zijn ze elkaar al regelmatig tegen gekomen. Maar de Ferrari-coureur weet ook hoe racen tegen Lewis Hamilton is.

Hij is dan ook niet te beroerd om vechten met de twee kemphanen te vergelijken. In gesprek met The Race gaat de getalenteerde Monegask hierop in: "Ze hebben twee verschillende stijlen. Max is wat agressiever, Lewis is wat cleaner. Het is leuk om te vechten met die twee. Lewis is altijd heel erg slim hoe hij zijn auto positioneert om jou in een lastige situatie te duwen. En meestal passeert hij je heel netjes. Max is ietsje meer agressief."

Maar in principe geeft Leclerc geen enkele zier om tegen wie hij vecht. Wel is hij zo sportief om zich daarover uit te spreken: "Maar ik geniet van het racen met allebei de coureurs. Iets wat ik leuk vind aan vechten met Max is dat het altijd heel erg op de limiet is."