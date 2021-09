Honda-topman wil andere regels: "Punten zijn belangrijk voor team en coureur"

Max Verstappen ontkomt er haast niet meer aan: een gridstraf omdat hij te veel motoren heeft gebruikt. Dat ligt niet persé aan motorleverancier Honda, de crash van Verstappen op Silverstone speelt namelijk ook mee. De crash (waar de Nederlander overigens geen schuld aan had) zorgt er namelijk voor dat de motor onbruikbaar is.

Die klapper zorgde niet alleen voor een afgeschreven motor maar ook voor een fiks bonnetje aan reparatiekosten. Het is al weer eventjes geleden maar Honda-bons Toyoharu Tanabe heeft de zaak nog zwaar op de maag liggen. In gesprek met The Race gaat de Japanner in op de motorzaak: "Er is een gridstraf. Dat heeft veel meer impact op ons. Natuurlijk is het geld belangrijk maar we kunnen het geld uitgeven. We kunnen geen punten scoren. De punten zijn belangrijk voor het team en de coureurs. Dat is veel belangrijker dan de kosten."

Tanabe is dan ook van mening dat er in de regelgeving omtrent motorstraffen en crashes iets moet veranderen. Hij wil een panel die crashes en het vervangen van motoronderdelen bespreekt. Tanabe: "We kunnen samenwerken met de FIA, de teams en de fabrikanten om te zien hoe we dat soort schade kunnen voorkomen in dat soort omstandigheden."