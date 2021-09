Surer over titelstrijd: "Eindelijk echt kampioensduel"

Voor het eerst in jaren is de strijd om het wereldkampioenschap in de Formule 1 een echte strijd. Waar in de afgelopen jaren Lewis Hamilton met twee vingers in de neus naar de titel reed krijgt hij nu hevig concurrentie van Max Verstappen. De Nederlander en de Brit zijn in een waar titanenduel verwikkeld.

Ook oud-coureur Marc Surer wrijft zich in de handen met het duel. In gesprek met Speedweek.com laat de Zwitser weten enorm in zijn nopjes te zijn: "Met Verstappen tegen Hamilton hebben we eindelijk weer een echt kampioenschapsduel zoals Prost tegen Senna en Schumacher tegen Hill. Twee coureurs die elkaar domineren en elkaar aanvallen. Incidenten zoals in Monza zijn onnodig maar het is positief voor de sport. Er is iets aan de hand in de sport en mensen praten weer over de Formule 1."

De nieuwe regels van 2022 moeten ervoor zorgen dat de sport alleen maar spannender wordt. Ook Surer kijkt er naar uit en heeft een nogal duidelijke wens: "Ik hoop dat de nieuwe regels de Formule 1 spannender zullen maken en dat we de DRS achter ons laten. Dit omdat dit ervoor heeft gezorgd dat inhalen veel te makkelijk is. Iedereen zegt altijd dat het moeilijk is om in te halen maar in Abu Dhabi 2019 zagen we veel duels op de baan terwijl de DRS het niet deed voor 20 rondjes. DRS maakt de coureurs lui."