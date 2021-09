Horner vlakt Gasly niet uit: "Verschillende opties voor 2023"

Pierre Gasly rijdt vooralsnog een superseizoen bij AlphaTauri. De Fransman was dan ook teleurgesteld toen duidelijk werd dat een terugkeer naar het topteam van Red Bull Racing er niet in zit. Maar Red Bull-bons Christian Horner vlakt niet uit dat dit in de toekomst wel zal gebeuren.

Gasly staat momenteel negende in de WK-stand en reed in Azerbeidzjan op knappe wijze naar de derde plaats. In gesprek met de officiële Formule 1-site gaat Horner in op de mogelijk toekomst van Gasly: "Ik zou nooit iets uitsluiten. Hij rijdt op redelijk hoge standaard. Hij is nog steeds heel jong, hij doet fantastisch werk. Voor 2023 hebben we verschillende opties, dus als je in de situatie zit waar we nu in zitten zijn we exact waar we willen zijn."

Bij Red Bull heeft Sergio Perez net een nieuw contract getekend dus dat betekent dat 2023 inderdaad het vroegste moment is voor Gasly om weer in de Red Bull te mogen stappen. Toch is Horner blij met de Fransoos: "Pierre doet het briljant in de AlphaTauri de afgelopen seizoenen en hun ambities beginnen te groeien. Dus het is voor hem goed om daar de leidende coureur te blijven. Hij is nog steeds een Red Bull Racing-jongen die is verhuurd aan AlphaTauri."