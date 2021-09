GPDA-voorzitter Wurz gaat met kemphanen in gesprek

De crash tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton is net een week oud en nog steeds onderwerp van discussie. Volgens oud-coureur en GPDA-voorzitter Alexander Wurz hoort het erbij, maar de Oostenrijker gaat wel eventjes op de tafel zitten met beide coureurs.

De Oostenrijkse voorzitter van de coureursvakbond bespreekt het euvel in gesprek met Sky Sports. Daar geeft Wurz aan binnenkort de twee kemphanen bij zich te gaan roepen: "Er zal een gesprek komen. Maar je moet jezelf losmaken van het feit dat je in de auto zit en deze keuzes maakt. Het zijn ook gewoon mensen en ze waren allebei boos. Allebei vanwege een slechte stop en vanwege hun race."

Wurz snapt wel dat de heren kozen voor de manier waarop ze met elkaar de strijd aangingen in de eerste bocht op het legendarische circuit van Monza. De Oostenrijker zegt daar het volgende over: "Je hebt maar één kans en dat weet je. In dit geval zijn ze misschien allebei onder de druk bezweken."