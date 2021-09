Wurz verwacht meer crashes: "Ze moeten vechten, onderdeel van het spel"

De strijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton is fel. Zo fel dat ze soms over het randje gaan zoals in Monza en Silverstone. Het is maar de vraag of ze in de rest van het seizoen elkaar niet nog eens in de wielen rijden. Oud-coureur Alexander Wurz vreest het ergste.

De Oostenrijker gaat in gesprek met Sky Sports in op wat mogelijk komen gaat. Wurz verwacht namelijk nog meer tranendalen tussen de twee: "Om eerlijk te zijn dat ik dat het zeer waarschijnlijk is. Allebei moeten ze hun territorium afbakenen. Dat is sport, als je naar boksen, voetbal of handbal kijkt daar gebeurd dat ook. Als twee grootheden samenkomen gebeuren deze dingen."

Wurz hoopt dan ook dat de beide kemphanen hun duel een beetje binnen de perken zullen houden. Als ze namelijk elkaar te vaak uit de race tikken is het een lastig verhaal om punten te scoren. "Ze moeten vechten, het is onderdeel van het spelletje. Hopelijk met het respect van hun eigen teams en hun eigen resultaten en niet te vergeten ook voor elkaar. Dit omdat als je als eerste wil finishen je wel moet finishen. Dus ze kunnen niet meer crashes veroorloven."