Seidl achter rookie-format: "We zijn heel erg blij met het plan"

Het is inmiddels een bekend idee van de hoge heren van de Formule 1: het verplichten van het inzetten van jonge coureurs in de vrije trainingen. Of de teams erachter staan is nog de vraag. Ze hebben in ieder geval al één team mee gekregen: McLaren.

Mclaren-teambaas Andreas Seidl staat tenminste wel achter het plan. In gesprek met Autosport.com spreekt hij zich uit: "We staan achter het idee om verplichte sessies na het seizoen of zelfs tijdens de vrije trainingen te doen met rookies. Het is heel moeilijk voor rookies om tegenwoordig meters te maken met de gelimiteerde tests."

McLaren zal dan ook in de gesprekken met de andere teams en de hoge heren duidelijk maken dol te zijn op het plan: "We zijn heel erg blij met het plan en we willen het dan ook meer promoten in de gesprekken met de andere teams, de FIA en de F1 die gaande zijn. Ik denk dat we gaan kijken welke coureurs we een kans zouden geven in onze auto. Dat proces is gaande op het moment. Daar ben ik heel erg blij mee."