Horner over Monza-incident: "FIA had als statement beide coureurs straf kunnen geven"

De meningen over de crash tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton in Monza vliegen je nog steeds om de oren. Ook Christian Horner kan het niet laten om zich toch nog een keertje uit te laten over het incident. De Red Bull-teambaas heeft weer een nieuwe kijk op het incident ontwikkeld.

De Britse teambaas laat in zijn column op redbull.com nog eens weten wat hij er over denkt: "Het was een ongemakkelijke klapper maar allebei de coureurs lieten snel weten dat ze OK waren. Lewis probeerde nog achteruit terug de baan op te rijden om terug te komen in de race. Zelfs de medical car vond het niet nodig om naar buiten te komen. Ik ben blij dat de Halo deed wat hij moet doen."

Horner is nog steeds dezelfde mening toebedeeld. Hij vond het een race incident en daar blijft hij bij: "Allebei speelde ze een rol in het incident en het is moeilijk om de ene kant meer de schuld te geven dan de ander. Als de FIA een statement wilde maken moesten ze allebei de coureurs dezelfde straf geven. Maar ze achtte dat Max meer schuld had aan het ongeval en omdat hij niet finishte was de enige optie een gridstraf, wat we hebben geaccepteerd."