Ralf Schumacher blij met Vettel: "Goed voor de F1 wereldwijd"

De contractverlening van Sebastian Vettel bij Aston Martin stemde veel mensen gelukkig. De wereldkampioen van 2010, 2011, 2012 en 2013 zal ook in 2022 weer de strijd aan gaan met zijn collega-coureurs. Ook oud-coureur Ralf Schumacher is heel blij met het hernieuwde contract.

In gesprek met Speedweek.com laat Schumacher zijn vreugde in de vrije loop: "Ik ben erg blij dat Sebastian deze keuze heeft gemaakt. Het is goed voor de Formule 1 wereldwijd. Een persoonlijkheid en kampioen als Sebastian verliezen zou ontzettend zonde zijn voor de hele sport."

Maar toch heeft Ralf zo zijn twijfels over wat Vettel allemaal in de toekomst gaat doen, en dan vooral over de milieu-meningen van zijn landgenoot. "We weten hoe belangrijk het milieu voor hem is. In Zandvoort was hij in een slechte bij door de milieuproblemen die daar speelden. Ik had toen echt mijn twijfels en ik vroeg mij af of hij misschien meer tijd ging besteden aan zijn familie."