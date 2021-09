Poepstart Hamilton bespaart Bottas een teamorder: "Ben er wel aan gewend, maar fijn dat ik gewoon kon racen"

Wat Valtteri Bottas volgend jaar bij Alfa Romeo sowieso niet zal missen zijn de teamorders. Toto Wolff erkende vooraf aan de sprintrace van zaterdag dat Valtteri Bottas en Lewis Hamilton van plaats zouden wisselen als de twee goed van start zouden komen tijdens de sprintrace.

Dat gebeurde niet. Hamilton leed aan slippende wielen bij de start en werd door jan en alleman ingehaald na de start. De Brit kwam op de vijfde positie te liggen en wist in de achttien ronden die volgden niet voorbij te komen aan de McLaren's voor hem.

Valtteri Bottas werd zaterdag tijdens de FIA-persconferentie voor de geschreven pers gevraagd welke gevoelens hij had bij de aangekondigde teamorder die er uiteindelijk niet kwam na de slechte start van Hamilton. Omdat de tweede Mercedes niet goed van zijn plek kwam, hoefde Bottas dit keer niet opzij voor zijn teamgenoot Hamilton.

Bottas: "Het zou voor mij niet de eerste keer geweest zijn, natuurlijk vanwege de situatie in het kampioenschap, voor ons.. In een ideale wereld zouden wij beiden een goede start hebben gehad. Misschien hadden wij posities gewisseld als dat veilig had gekund, om de voor de hand liggende redenen, maar tsjah, Lewis had een slechte start en dat is natuurlijk niet geweldig voor hem, noch voor ons als een team waar het gaat om punten scoren. Tegelijkertijd gaf het mij de kans om de sprint te winnen en het is natuurlijk voor mij persoonlijk leuk dat ik in staat was te racen."

Bottas won voor Verstappen en Ricciardo. Ook Lando Norris was sneller dan Lewis Hamilton tijdens de sprintrace op Monza. Max Verstappen bereidde zijn voorsprong op Hamilton uit tot vijf punten. Vanwege een gridpenalty start Valtteri Bottas achteraan tijdens de hoofdrace. Het team heeft belangrijke onderdelen vervangen in de auto van de Fin.