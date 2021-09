Max Verstappen reageert op Lewis Hamilton: "De race al gewonnen? Dat is wat té positief gesteld"

Lewis Hamilton zegt na de verloren sprintrace, waarbij Max Verstappen twee punten verder uitloopt op de Brit, dat Verstappen de race eigenlijk al gewonnen heeft. Volgende Nederlander is dat wel erg positief gesteld.

Voor de camera van Lawrance Baretto van F1.com zegt Verstappen glimlachend: "Dat is wel heel erg positief gesteld, denk ik. Ik kijk altijd vooruit. Ik weet dat zij de snelheid hebben om het gevecht met mij aan te gaan, dus ik moet morgen gewoon op mijzelf focussen. Het is belangrijk om een vlekkeloze start te hebben en dan zien we wat er gebeurt. Wij blijven ons best doen. Tot nu toe gaat dit weekend niet zonder worstelingen natuurlijk. Desalniettemin gaat het een goede race worden voor ons morgen."

Verstappen kwam nooit echt onder druk te staan van de McLarens achter hem, terwijl de oranje bolides op de zachte banden rond reden tijdens de sprintrace. Verstappen: "Vanaf de start konden we redelijk bij hen wegrijden dus ik hoop dat wij dat morgen kunnen herhalen."

Van de laatste zestien Grands Prix op Monza won elf keer de man die vanaf pole position startte.