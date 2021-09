Horner spot probleem Mercedes: "Dat is slecht voor de rechte lijn snelheid"

Christian Horner kan blij zijn. Door de motorwissel van Valtteri Bottas start zijn Red Bull-kopman Max Verstappen morgen vanaf de eerste plek in Monza. Wat hem ook op viel is een opvallend probleempje bij rivaal Mercedes.

Bij de start van de sprintkwalificatie werd Lewis Hamilton namelijk voorbij gestoken door Verstappen en de beide McLarens. Voor de rest van de sprint zat Hamilton echter te pielen om Norris voorbij te komen. Bij Sky Sports besprak Horner dit probleem: "Als ze (Mercedes red.) op een normaal tempo rijden hebben ze last van clipping. Je ziet hun rode lichtje knipperen aan het einde van het rechte stuk en dat is slecht voor je rechte lijn snelheid."

Hamilton kwam wel dichterbij zijn landgenoot in de McLaren maar het mocht niet baten. Horner daarover: "Je ziet dat ze binnen een halve seconde komen en dan komen ze aan het einde van het rechte stuk te kort. Dat is goed nieuws als we ze morgen voor weten te blijven."