Brawn over sprintkwalificaties: "Moeten kijken naar punten die we uitdelen"

Dit weekend is het in Monza weer tijd voor de sprintkwalificatie. De korte experimentele wedstrijd werd in Silverstone al getest en was daar redelijk succesvol. Maar aan het format kan nog wel geknutseld worden denkt Ross Brawn.

De Britse Formule 1-bons ziet her en der nog wat puntjes die zomaar aangepast kunnen worden. In gesprek met Motorsport.com bespreekt hij waar er nog geschaafd kan worden: "Ik denk dat we moeten kijken naar de punten die we uitdelen maar ook naar hoe we de startopstelling bepalen. Moet dat misschien gebeuren op vrijdag? We moeten beslissen of de vrijdag kwalificatie misschien moet gelden richting de kwalificatie race en de hoofd race."

Als dit gaat gebeuren zal dit natuurlijk wat vragen oproepen. Wat voor nut heeft de sprintwedstrijd dan bijvoorbeeld nog? Volgens Brawn zijn er meerdere opties hoe zoiets kan worden aangepakt: "Er zijn een aantal dingen die we kunnen doen en verschillende manieren hoe we het kunnen doen. Dus ik denk dat we daar op dit ogenblik naar kijken. Er zijn wat plannen en die zullen we presenteren aan de FIA en de teams en vanaf daar zien we verder."