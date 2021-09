Complimenten voor Verstappen: "Glorieuze overwinning voor elke betrokkenen"

De prestaties van Max Verstappen in Zandvoort zorgde voor een groot applaus. Echter kwam er niet alleen vanaf de tribunes een karrevracht complimenten rollen. Kenners en volgers van de sport struikelen haast over elkaar om de Limburger te complimenteren.

Formule 1-journalist Peter Windsor volgt de sport al jaren en keek op zijn YouTube-kanaal terug op de oranje gekleurde dag in Zandvoort. Windsor is wel te spreken van de prestaties van Verstappen: "Dit was Nigel Mansell op Silverstone, Lewis Hamilton op Silverstone, Carlos Reutemann in Argentinië, Clay Regazzoni in Monza maar dan keer 20. Dit was Max Verstappen die thuis kwam. Hoe lang hebben de Nederlanders wel niet moeten wachten om niet alleen een Grand Prix in hun land te hebben maar ook een ster om te omarmen? Ze hebben het allebei. Het ging allemaal volgens plan. Een glorieuze overwinning voor elke betrokkenen."

Het blijft niet bij deze complimenten. Windsor heeft de Limburger nog veel meer zien schitteren. Hij trekt dan ook de vergelijking met een van de grootste sterren uit de geschiedenis van de sport: "De eerste ronde van hem was adembenemend. Dit was Jim Clark op Zandvoort met zo'n sterke start en het zo consolideren van de leiding in één rondje. Max lag al meer dan een seconde voor na 1 rondje op een heel korte baan."