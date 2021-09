Welke strategie helpt Max Verstappen aan de zege in Zandvoort?: "Allebei de varianten zijn mogelijk"

De race op Zandvoort kan een heel strategische worden. Alle coureurs in de top tien zullen op de softs starten en er zijn meerdere pitstop-strategieën mogelijk voor de race.

Er bestaan kansen dat coureurs voor een enkelstopper gaan. Maar de mogelijkheid voor een twee-stopper ligt er ook. Het kan dus een spectaculair strategie-steekspel worden. Ook omdat er een grote kans op een safety car is.

Red Bull heeft in het verleden wel vaker aangetoond dat ze met een andere strategie dan de concurrentie ver kunnen komen. Denk bijvoorbeeld aan de Franse Grand Prix eerder dit jaar. Daar had Verstappen een andere strategie dan zijn eeuwige rivaal Lewis Hamilton. Verstappen stopte toen een extra keer en wist in een bloedstollende slotfase de Brit bij te halen.

Omgekeerd kan het ook werken. Bij Mercedes zijn ze immers ook slimme jongens. De kans is groot dat beide coureurs op een totaal andere strategie gokken. Kijk dus niet raar op als Valtteri Bottas voor een tweestopper gaat en Hamilton voor een eenstopper, of andersom.

Alle coureurs in de top tien starten op de softs. Het lijkt eentonig maar de kans is heel groot dat daarna iedereen iets anders doet. Dus kijk niet raar op als bijvoorbeeld Verstappen naar de mediums gaat en Hamilton naar nog een setje softs.

Pirelli-topman Mario Isola kijkt in gesprek met Formel1.de vooruit op de race: "Alles ligt nog steeds open. Allebei de varianten zijn zeer zeker mogelijk." Al met al dus genoeg kans dat de terugkeer van de Formule 1 op Zandvoort een interessante race gaat opleveren. De lichten doven om 15:00 vanmiddag en dan zullen we weten wie welke bandenstrategie gaat toepassen.