Anderson: "Kombochten kunnen voor problemen met oliedruk zorgen"

We zagen vandaag meerdere rode vlaggen in de vrije trainingen. Twee daarvan werden veroorzaakt door motorproblemen. De overeenkomst tussen die twee? Het waren allebei Mercedes motoren.

Sebastian Vettel viel in zijn Aston Martin al vroeg stil in de eerste vrije training. In de tweede vrije training was het de beurt aan Lewis Hamilton in zijn Mercedes. Voormalig technisch directeur van Jordan Gary Anderson ziet hier een probleem.

As I said earlier, banked corners and oil tank pickups can cause a few headaches. Vettel and now Hamilton had oil pressure problems - and both use the same engine and oil tank