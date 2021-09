Hamilton verschijnt volledig in het oranje op Zandvoort

Lewis Hamilton komt vaak in de meest wonderlijke creaties aan op het circuit. De Brit heeft humor; vandaag verschijnt hij volledig in het oranje gekleed in de paddock van het circuit van Zandvoort.

Dat valt te zien op het twitter-account van Martin van der Geer.

Special member of the Orange Army 💪___Escaped_link_6130af6b81171___ pic.twitter.com/xQX6E4Kit7 — Martin van der Geer (@martinvdgeer) ___Escaped_link_6130af6b81178___

Ook Sari Bayrak heeft de zevenvoudig wereldkampioen vastgelegd op de gevoelige plaat.

Afgelopen weekend had Lewis Hamilton de lachers ook al op zijn hand. De Brit zat tijdens de uitgestelde startprocedure in zijn auto te wachten nadat hij een flitsbezoekje aan het toilet had gebracht, toen hij een wonderlijke anekdote vertelde over wat hij aantrof op het toilet. Zijn grap leest u terug in ons live-verslag van de geflopte Belgische Grand Prix.

Red Bull Racing is ook actief op de sociale media. Zij hebbben geconstateerd dat de Nederlandse vlag uithangt vanwege de komst van de Formule 1 in Nederland.

Vandaag zullen veel coureurs de pers te woord staan en een rondje over het circuit lopen om de vernieuwde baan door de duinen alvast te verkennen.

De Heineken F1 Dutch Grand Prix gaat morgen van start, de eerste vrije training is om 11:30 uur. Het belooft een spannend weekend te worden voor de F1-fans: Max Verstappen heeft slechts drie WK-punten minder dan Lewis Hamiltoin in de tussenstand om het wereldkampioenschap Formule 1.