Latifi ziet de Vries wel als zijn teamgenoot

Het begint er steeds meer op te lijken dat George Russell aankomend seizoen in een Mercedes zal rijden. Er is nog niets zeker maar het zorgt er wel voor dat er steeds meer speculaties komen over een opvolger van de Brit bij Williams.

Ook Russells huidig teamgenoot Nicholas Latifi wordt inmiddels bestookt met vragen over een eventuele nieuwe teamgenoot. In gesprek met Motorsport.com bespreekt de Canadees de geruchten over Nyck de Vries. Volgens Latifi verdient de Nederlander een Formule 1-zitje: "Na het jaar dat we het tegen elkaar opnamen in de Formule 2 verdient hij zeker weten een kans in de Formule 1."

De kans is groot dat Latifi ook in 2022 voor Williams rijdt. Dan is er dus een kans dat hij de Vries als teamgenoot naast zich krijgt. Maar daar is de Canadees niet rouwig over: "Dit jaar heeft Nyck alweer een goed seizoen gehad in de Formule E. Als hij dat tweede stoeltje bij Williams krijgt , en we gaan er vanuit dat ik dan nog hier ben, zou hij een geweldige teamgenoot zijn. Hij kan zeker het niveau in de Formule 1 aan."

Maar nu is het allemaal speculatie. Het staat namelijk nog steeds niet vast dat Russell naar Mercedes vertrekt. Ook gaan er veel meer namen rond als mogelijke opvolger van hem bij Williams. De naam van Alexander Albon komt bijvoorbeeld ook veelvuldig voorbij. Het is nu afwachten hoe de soap zich gaat afspelen in de komende maanden.